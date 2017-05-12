الجزيرة يتوج بلقب الدوري الإماراتي في موسم الأرقام القياسية

وسجل علي مبخوت (21 و65) وخلفان مبارك (44) والمغربي مبارك بوصوفة (49) أهداف الجزيرة الذي توج باللقب للمرة الثانية بعد 2011.

وكانت مباراة الظفرة فرصة للجزيرة لتحقيق بعض الأرقام القياسية الخاصة بعدما كان حسم لقب الدوري قبل ثلاث مراحل من ختام البطولة، وهو حقّق ما أراد من خلال النتيجة الكبيرة التي حققها.

وأصبح الجزيرة أول فريق بطل يصل إلى 68 نقطة متجاوزاً رقم الأهلي الذي حققه الموسم الماضي (66 نقطة)، كما بات الوحيد في تاريخ البطولة الذي يحافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة في موسم واحد، إضافة إلى تحقيقه العلامة الكاملة على أرضه من خلال 13 انتصاراً.

من جهته، حقق هداف الجزيرة علي مبخوت رقماً خاصاً بعدما سجل هدفين في شباك الظفرة ليرفع رصيده إلى 33 هدفاً ويصبح أعظم هداف في تاريخ دوري الإمارات خلال موسم واحد متجاوزاً الغاني أسامواه جيان لاعب الأهلي الحالي والعين سابقاً الذي سجل 31 هدفاً عام 2013.

وتستكمل المباريات السبت حيث يلتقي الأهلي مع بني ياس، والعين مع الإمارات، والشباب مع الوحدة، ودبا الفجيرة مع الشارقة، والإمارات مع النصر، وحتا مع الوصل.