الترجي يرحب بمواجهة الأهلي في البطولة العربية

وتأهل الترجي والأهلي إلى قبل نهائي البطولة العربية المقامة في مصر وستسحب قرعة هذا الدور بعد غد الاثنين وسط توقعات بأن يلتقي العملاقان سواء في قبل النهائي أو النهائي.

ونقل المركز الإعلامي للبطولة العربية عن معين الشعباني مساعد مدرب الترجي قوله في مؤتمر صحفي اليوم السبت "تركيز اللاعبين حالياً في البطولة العربية وإذا واجهنا الأهلي في قبل النهائي أو النهائي فهذا أمر جيد بكل تأكيد".

وضمن الترجي تصدر المجموعة الثالثة في البطولة العربية بعد فوزه في أول جولتين على نفط وسط العراقي والمريخ السوداني وسيختتم مشواره في دور المجموعات باللعب مع الهلال السعودي الذي يخوض البطولة بلاعبي الصف الثاني.

وقال الشعباني "نتمنى أن نحصل على العلامة الكاملة بالوصول إلى النقطة التاسعة في مباراة الغد أمام الهلال السعودي".

وأضاف "المدرب فوزي البنزرتي سيعطي فرصة لبعض اللاعبين غير الأساسيين من أجل منح راحة للاعبين الذين أصابهم الإجهاد بسبب المباريات المتتالية".

وتأهل الفيصلي الأردني لقبل النهائي بالعلامة الكاملة بعد فوزه على الأهلي ونصر حسين داي الجزائري والوحدة الإماراتي في المجموعة الأولى.

وتستكمل فرق المربع الذهبي بعد مباراة الفتح الرباطي متصدر المجموعة الثانية مع العهد اللبناني صاحب المركز الثاني اليوم.