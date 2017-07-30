الترجي المتأهل سلفاً يضيف الهلال إلى قائمة ضحاياه

وسجّل أهداف الترجي الثلاثي، فريد الماطري (46) وهيثم الجويني (58) وغيلان الشعلالي (74)، في حين وقّع هدفي الهلال عبد الرحمن اليامي (49) وفهد الرشيدي (60).

ولعب الترجي بعشرة لاعبين في الوقت الضائع، عقب حصول هيثم الجويني على الإنذار الثاني الذي ساوى الطرد في قرار مثير للجدل من حكم المباراة الذي أشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب بداعي ادّعائه السقوط داخل المنطقة للحصول على ركلة جزاء.

ورفع الترجي رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط في الصدارة، ليصبح الفريق الثاني في البطولة الذي يحقق العلامة الكاملة بعد فريق الفيصلي الأردني، متصدر المجموعة الأولى.

في المقابل، تجمّد رصيد الهلال، الذي يشارك بفريقه الأولمبي، عند نقطتين، ليحتل المركز الثاني مؤقتاً، قبل لقاء نفط الوسط العراقي والمريخ السوداني في المجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم.