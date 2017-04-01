البنزرتي الأقرب لتدريب منتخب تونس!

وأفادت وكالة الأنباء التونسية مساء الجمعة بقرار الاتحاد التونسي لكرة القدم بإقالة المدرب هنري كاسبارجاك من مهامه بعد هزيمتين متتاليتين في مباراتي الكاميرون والمغرب الوديين بذات النتيجة (0-1).

وجاء مردود المنتخب التونسي مخيباً في اللقاءين بعد أن كان انسحب في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا الأخيرة بالغابون ضد منتخب بوركينا فاسو (0-2).

ونقلت تقارير إعلامية في تونس أن المدرب المخضرم فوزي البنزرتي بات الأقرب لتولي قيادة نسور قرطاج استعداداً للاستحقاقات المقبلة المرتبطة بتصفيات كأس العالم وكأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

كما طرح اسم المدربين نبيل معلول (غير مرتبط بفريق) وسامي الطرابلسي مدرب السيلية القطري ضمن المرشحين لتولي منصب المدرب الوطني.

وقال الاتحاد إنه سيعلن اسم المدرب خلال الأيام القليلة القادمة.