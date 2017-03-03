البلجيكي فاندن بور رسمياً إلى مازيمبي الكونغولي

وعقب فسخ تعاقده مع فريق أندرلخت، قرر فاندن بور (29 عاماً) الانضمام لفريق مازيمبي والذي يعد أفضل أندية القارة السمراء.

وقرر فاندن بور العودة إلى الكونغو الديمقراطية، البلد الذي ولد فيه من أم كونغولية وأب بلجيكي، ليعلب للفريق القريب من مدينة ليكاسي التي ولد بها.

وتنقل فاندن بور بين أندية أوروبية كبيرة على غرار فيورنتينا (2007-2008) وجنوى (2008-2010) وبورتسموث (2009-2010).