البطولة العربية للأندية: الأمير علي ينتقد "الظلم" ضد الفيصلي

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم فرض في آب/أغسطس عقوبات بحق الفيصلي شملت غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار وايقاف مسؤولين ولاعبين، على خلفية اشكالات وتعد على الحكم في المباراة التي فاز بها الترجي التونسي 3-2 بعد التمديد.

واستأنف النادي الأردني العقوبات، دون تلقي رد بهذا الشأن بعد.وقال الأمير في بيان ان البطولة "شكلت عودة واثقة وطموحة للبطولات العربية، وفيها قدم فريق النادي الفيصلي الصورة الراقية للأداء الراقي التي توجت بتأهله عن جدارة للمباراة النهائية التي شهدت للاسف احداث خارجة عن النص نرفضها جملة وتفصيلا".

وأضاف: "وعند الحديث عن تلك الأحداث التي نرفضها ولا نقبل بها فإننا نشعر بحجم الظلم الذي تعرض له فريق الفيصلي في البطولة بدءاً من تغيير

نظام القرعة في الدور قبل النهائي وصولا للأخطاء غير المقبولة في المباراة النهائية"، متابعاً "في الوقت الذي نرفض ما اتبع ذلك من احداث مؤسفة، فإننا نستغرب سرعة اصدار قرار العقوبات من جهة والتأخر بالرد على الاستئناف من جهة أخرى".

كما استغرب الأمير "قرار الاتحاد الآسيوي بإخطار الاتحاد الاردني والنادي الفيصلي بقرار العقوبات قبل الرد الرسمي من الاتحاد العربي على استئناف النادي الفيصلي الذي أرسل وفق القنوات الرسمية ومن خلال الاتحاد الاردني لكرة القدم".

وشدد الأمير علي أن "أي تحركات ظالمة سنشعر بها تجاه لاعبينا ومنتخباتنا وأنديتنا وكرتنا الأردنية التي نفخر بسمعتها ومكانتها سنقف تجاهها بحزم وقوة واستناداً إلى خطوات قانونية".

وكان الترجي تقدم في المباراة النهائية حتى الدقيقة 88 من الوقت الأصلي، حينما تمكن الفيصلي من معادلة النتيجة (2-2) وتمديد وقت المباراة لوقتين إضافيين. وفي الشوط الاضافي الأول، تمكن الترجي من التقدم بهدف ثالث وسط اعتراضات للاعبي الفيصلي ومطالبتهم باحتساب تسلل.

وسارع لاعبون وإداريون من الفيصلي بعد الهدف نحو حكم المباراة ابراهيم نور الدين، معترضين بشدة وصولا إلى حد دفعه، ما تطلب تدخل عناصر من الأمن لحمايته.

كما تكررت الاحتجاجات في ختام المباراة. وأظهرت لقطات تلفزيونية قيام مشجعي النادي الأردني بتحطيم عدد من المقاعد في المدرجات ورميها على أرض الملعب، اضافة إلى قوارير من البلاستيك، وسط حضور مكثف لقوات مكافحة الشغب المصرية.

واضافة للغرامة المالية، أوقف الاتحاد العربي مدير الفيصلي سليمان أحمد العساف عامين، وخمسة لاعبين عاماً واحداً، وحمل النادي كلفة الأضرار التي لحقت باستاد الاسكندرية حيث أقيمت المباراة.