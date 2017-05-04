البرازيل الأولى عالميا ومصر الأولى عربيا وإفريقيا

ولم يكن هناك أي تغيير على قائمة المنتخبات العشرين الأوائل. الاختلاف الوحيد على قائمة الفرق الثلاث والسبعين الأولى في شهر نيسان/أبريل كان تراجع المنتخب السلوفاكي مرتبة واحدة ليصبح في المركز الرابع والعشرين، مقابل تقدم بوليفيا مركزاً واحداً ليصبح في المركز الـ73.

واحتل المنتخب البرازيلي صدارة التصنيف برصيد 1672 نقطة، فيما حل المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني برصيد 1603، وجاء المنتخب الألماني ثالثاً برصيد 1464 نقطة.

واحتل المركز الرابع المنتخب التشيلي برصيد 1411 نقطة، وجاء خلفه المنتخب الكولومبي برصيد 1348 نقطة، فيما احتل المركز السادس المنتخب الفرنسي برصيد .1294

وجاء في المركز السابع المنتخب البلجيكي برصيد 1281 ، وفي المركز الثامن البرتغال برصيد 1259 ثم منتخب سويسرا في المركز التاسع برصيد 1212 فيما احتل المنتخب الأسباني المركز العاشر برصيد 1204 نقطة.

وتقدمت مدغشقر تسعة مراكز لتحتل المركز 111 وصعد منتخب جنوب السودان ثمانية مراكز ليحتل المركز 146، فيما كان التراجع الأكبر من نصيب منتخب ملاوي حيث تراجع 14 مركزا ليحتل المركز 114.

ويتصدر منتخب مصر تصنيف قارة إفريقيا برصيد 910 نقاط (19 عالمياً) يليه منتخب السنغال في المركز الثاني برصيد 805 نقاط (30 عالمياً) ثم الكاميرون في المركز الثالث برصيد 779 نقطة (33 عالمياً) ثم بوركينا فاسو في المركز الرابع برصيد 765 نقطة (35 عالمياً) ونيجيريا في المركز الخامس برصيد 726 نقطة (40 عالمياً).

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا برصيد 820 نقطة (28 عالمياً) يليه منتخب كوريا الجنوبية برصيد 700 نقطة (43 عالمياً) ثم اليابان برصيد 685 نقطة (44 عالمياً) ثم أستراليا برصيد 661 نقطة (50 عالمياً) ثم السعودية في المركز الخامس برصيد 646 نقطة (52 عالمياً).

وتصدر منتخب المكسيك تصنيف أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) برصيد 1076 نقطة (16 عالمياً) يليه منتخب كوستاريكا برصيد 902 نقطة (20 عالمياً) ثم أميركا برصيد 847 نقطة (23 عالمياً) ثم بنما برصيد 607 نقطة (57 عالمياً) ثم هايتي برصيد 537 نقطة (65 عالمياً).