البرازيلي بيانكي مدرباً لمنتخب أنغولا

وكان بيانكي (50 عاماً) يشرف منذ العام الماضي على فريق بترو دي لواندا التي تملكه المؤسسة الوطنية للبرتول "سونانغول" التي تديرها إيزابيل دوس سانتوس ابنة رئيس البلاد الحالي جوزيه إدواردو دوس سانتوس.

وبات بيانكي رابع مدرب برازيلي يشرف على تدريب أنغولا.

وقال بعد تعيينه في مؤتمر صحافي "لدينا تحد كبير يتمثل بالتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019".

وأضاف "مهمتي هي قيادة منتخب أنغولا إلى تحقيق الانتصارات والارتقاء في تصنيف الفيفا".

يذكر أن أنغولا غابت عن النهائيات القارية عام 2017 وهي تخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في مجموعة تضم إليها بوركينا فاسو، بوتسوانا وموريتانيا.

وتحتل أنغولا المركز 148 في التصنيف العالمي للمنتخبات.