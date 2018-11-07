الاصابة قد تبعد هرنانديز وخيمينيز عن منتخبي إسبانيا والأوروغواي

وأشار نادي العاصمة الإسبانية الأربعاء الى أن "المدافع الفرنسي الذي أنهى المباراة ضد بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2-صفر)، وهو يشكو من آلام، يعاني من إصابة على مستوى عضلات حالب الفخذ الأيمن" دون أن يحدد مدة لغيابه.

في المقابل، أشارت صحيفة "ماركا" الرياضية الى أن هرنانديز سيغيب "لأسابيع عدة عن الملاعب".

من جانبه، يعاني قلب الدفاع خيمينيز الذي استبدل مع انطلاق الشوط الثاني، لتجدد أصابة في الفخذ ألمت به الشهر الماضي، دون أن يحدد النادي فترة لغيابه.

وانضم هرنانديز وخيمينيز الى قائمة المصابين والتي تضم بشكل خاص قلبي الدفاع المونتينيغري ستيفان سافيتش والأوروغوياني دييغو غودين اللذين غابا عن مباراة الأمس ضد دورتموند، ما سيضعف خط دفاع أتلتيكو بشكل كبير في مواجهة أتلتيك بلباو السبت في الدوري المحلي.

وسيشكل غياب هرنانديز معضلة إضافية لمدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان قبل مواجهة هولندا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر ضمن دوري الأمم الأوروبية نظرا للإصابات في صفوف خط دفاعه، لاسيما لقلب دفاع ريال مدريد الإسباني رافايل فاران.

وقد لا يتواجه اللاعبان في اللقاء الودي بين منتخبي بلديهما في 20 من الشهر ذاته في ضاحية سان دوني الباريسية، والذي سيكون ثأريا للأوروغواي التي خرجت من ربع نهائي مونديال 2018 في روسيا على يد منتخب "الديوك" (صفر-2) الذي توج باللقب بفوزه في المباراة النهائية على كرواتيا 4-2.