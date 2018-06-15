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كرة القدم

الارجنتيني مارسيلو بييلسا مدربا لليدز

اعلن نادي ليدز، احد اندية الدرجة الاولى الانكليزية لكرة القدم، الجمعة في بيان انه عين الارجنتيني مارسيلو بييلسا مدربا لفريقه لمدة عامين. وصرح بييلسا لموقع النادي الانكليزي "انا سعيد بأن اكون مدربا لليدز يونايتد. العمل في انكلترا كان طموحي الدائم".

Reuters

 

واضاف مدرب مرسيليا الفرنسي (2014-2015) "عندما يقدم لي ناد بتاريخ ليدز يونايتد عرضا، فمن المستحيل رفضه"، مؤكدا انه "متحمس" لهذا التحدي الجديد في يوركشير.

ويطمح النادي العريق من خلال تعيين بييلسا الى العودة الى الدوري الانكليزي الممتاز بعد 14 عاما من هبوطه الى الاولى، وقال رئيس النمادي الذي انهى الموسم في المركز الثالث عشر، اندريا رادريتزاني "مارسيلو يملك خبرة كبيرة سيوظفها من اجل خلق ثقافة الفوز في نادينا".

واضافة الى مرسيليا، اشرف بييلسا المولود في مدينة روزاريو على اتلتيك بلبو الاسباني (2011-2013) ومنتخب الارجنتين (1998-2004)، وهو من دون ناد منذ ان ترك ليل الفرنسي العام الماضي بعد فترة قصيرة من تعيينه.

واحرز ليدز بطولة الدوري الانكليزي الممتاز ثلاث مرات في مسيرته الممتدة لـ99 عاما (1969، 1974 و1992)، وخاض نهائي دوري ابطال اوروبا (_بطولة الاندية الاوروبية عام 1975 وخسر امام بايرن ميونيخ الالماني صفر-2)، ثم بلغ نصف نهائي البطولة الاوروبية عام 2001 قبل ان ينزل في 2007 الى الدرجة الانكليزية الثانية (الثالثة عمليا)

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