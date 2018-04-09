الاتفاق على انتخاب اتحاد سوري جديد لكرة القدم

على على عقد اجتماع للمؤتمر العام لاتحاد كرة القدم السوري خلال شهر لانتخابات جديد استناداً للمادة 28 من النظام الأساسي للاتحاد وذلك بعد تقديم رئيس وأعضاء اتحاد الكرة استقالاتهم الشهر الماضي واعتبارها شأناً داخلياً بالاتحاد، وتكليف الأمين العام لاتحاد كرة القدم بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية السورية للإعداد والتحضير لعقد المؤتمر الانتخابي والإشراف عليه".

وكان رئيس الاتحاد السوري صلاح رمضان قدم استقالته على خلفية رفض الاتحاد الرياضي العام اتفافية التعاون التي وقعها رمضان مع رئيس الاتحاد القطري على هامش اجتماعات اتحاد غرب آسيا التي عقدت في الأردن في اذار/مارس.