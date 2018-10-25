الاتحاد اليوناني يقيل سكيبه ويعين أناستاسياديس

وقال رئيس الاتحاد فانغيليس غرامينوس "من السهل تقبل هذا القرار نظراً للنتائج الأخيرة السيئة للمنتخب"، وقرر "التعاقد مع مدرب يوناني لتحقيق الخصائص اللازمة لـ(تدريب) منتخبنا الوطني".

ويملك أناستاسياديس (65 عاماً) خبرة جيدة في الكرة المحلية، إذ درب سابقاً باناثينايكوس وباوك تيسالونيكي. كما أشرف على المنتخب القبرصي بين 2004 و2011.

وبحسب وسائل الإعلام، وقع المدرب الجديد عقداً لسنة مع خيار تمديده سنة إضافية بحال التأهل إلى كأس أوروبا 2020.

ولم ينجح سكيبه الذي بدأ مشواره في نهاية 2015 بايصال المنتخب إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، وخسر مباراتين من أصل أربع في دوري الأمم الأوروبية أمام المجر وفنلندا.