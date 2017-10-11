الاتحاد الدولي يجمد عضوية الاتحاد الباكستاني

وقد اتخذ الفيفا قراره لكون مكاتب الاتحاد الباكستاني لكرة القدم وحساباته لا تزال تحت سيطرة مدير منتدب من المحكمة، وهو ما يشكل انتهاكاً لالتزامات الاتحاد الوطني بإدارة شؤونه بشكل مستقل دون تأثير اي طرف خارجي ثالث، وذلك بما يتماشى مع النظام الاساسي لفيفا بحسب بيان صادر عن المنظمة الدولية.

وسيتم رفع تجميد العضوية عندما يقوم "الاتحاد الباكستاني بمراقبة مكاتبه وحساباته" بحسب البيان.

وبموجب هذا القرار لن يتمكن المنتخب الباكستاني او الاندية المحلية من المشاركة في البطولات الدولية قبل رفع قرار التجميد.



