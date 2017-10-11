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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم
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الاتحاد الدولي يجمد عضوية الاتحاد الباكستاني

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تجميد عضوية الاتحاد الباكستاني لكرة القدم بسبب تدخل طرف ثالث في شؤونه.

وقد اتخذ الفيفا قراره لكون مكاتب الاتحاد الباكستاني لكرة القدم وحساباته لا تزال تحت سيطرة مدير منتدب من المحكمة، وهو ما يشكل انتهاكاً لالتزامات الاتحاد الوطني بإدارة شؤونه بشكل مستقل دون تأثير اي طرف خارجي ثالث، وذلك بما يتماشى مع النظام الاساسي لفيفا بحسب بيان صادر عن المنظمة الدولية.
وسيتم رفع تجميد العضوية عندما يقوم "الاتحاد الباكستاني بمراقبة مكاتبه وحساباته" بحسب البيان.
وبموجب هذا القرار لن يتمكن المنتخب الباكستاني او الاندية المحلية من المشاركة في البطولات الدولية قبل رفع قرار التجميد.
                  
 

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