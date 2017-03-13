الاتحاد الجزائري يمدد فترة الترشح لمنصب رئاسته

ومن المنتظر إجراء انتخابات الرئاسة في 27 أبريل/ نيسان المقبل بينما لم يحسم محمد روراوة الرئيس المنتهية ولايته موقفه من الترشح حتى الآن وسط تكهنات صحفية بعدم ترشحه لولاية جديدة.

وتعرض روراوة لضغوط شديدة مؤخراً خاصة بعد خروج منتخب الجزائر من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت فعالياتها الشهر الماضي في الغابون فضلاً عن تعثر مسيرته بتصفيات كأس العالم 2018.

وفي المقابل ترشح للمنصب خير الدين زطشي رئيس نادي بارادو المنافس بدوري الدرجة الثانية.

وقال زطشي للصحفيين: "سأعطي دفعة للكرة الجزائرية وهدفي قيادة المنتخب للتتويج بكأس الأمم الأفريقية وعدم التفرقة بين اللاعبين المحليين والمحترفين بالخارج".