

والتقى أنشيلوتي (58 عاما) الذي أقيل من منصبه مدربا لفريق بايرن ميونيخ الألماني في أيلول/سبتمبر الماضي، مع المفوض العام للاتحاد الإيطالي روبرتو فابريتشيني ومساعده المدافع الدولي السابق أليساندرو كوستاكورتا في أحد فنادق العاصمة روما.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فقد تم عرض منصب المدير الفني للمنتخب على المدرب السابق لبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك لمدة عامين لقاء أجر مادي أقل مما كان يتقاضاه مع النادي البافاري.

لكن فابريتشيني أصر على أن الاجتماع لم يكن رسميا. وقال في تصريح للإذاعة الإيطالية: "أنشيلوتي يعاني من مشكلة عائلية خطيرة نوعا ما وهذا هو السبب في وجوده في روما".

وأضاف: "كوستاكورتا الذي تربطه علاقة صداقة قوية مع أنشيلوتي، التقى به وشاركت أنا أيضاً في ذلك الاجتماع".

وتابع: "رغم ذلك تحدثنا عن السيناريو المستقبلي، ولكن لا زلنا مرتبطين بعقد مع مدرب (لويجي دي بياجيو)"، موضحا: "لا أعتقد أن هناك مدربا يستطيع أن يستبعد مسبقا مهمة مرموقة مثل قيادة المنتخب الإيطالي. إن تدريب الآتزوري يعتبر دائما هدفا لأي مدرب".

الموعد النهائي في 20 أيار/مايو



وأردف قائلا: "لكن هناك بالطبع عوامل أخرى تؤثر على القرار - الرغبة في العمل كل يوم على سبيل المثال".

وأبرز أن "لا أحد في الواجهة، نحن نريد أن نحترم تاريخ 20 أيار/مايو لأن المنتخب الوطني سيلعب في 28 منه (مباراة ودية دولية ضد السعودية)".

ويبحث الاتحاد الايطالي عن مدرب لمنتخب بلاده بعد إقالة جان بييرو فنتورا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إثر الفشل التاريخي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما بخروجه من الملحق على يد السويد.

وعين الاتحاد الايطالي لاعب وسط إنتر ميلان وروما مدرب المنتخب الأولمبي الدولي السابق لويجي دي بياجيو في هذا المنصب مؤقتا بانتظار التعاقد مع مدرب يعيد أمجاد المنتخب الإيطالي المتوج باللقب العالمي 4 مرات آخرها عام 2006.

وكان كوستاكورتا الذي لعب تحت إشراف أنشيلوتي في ميلان في العقد الأول من القرن الحالي والمكلف بملف تعيين خليفة فنتورا، أعلن في 24 آذار/مارس الماضي، أن الكشف عن اسم المدير الفني الجديد سيكون يوم 20 أيار/مايو المقبل.

وتضم اللائحة "القصيرة" للمرشحين لقيادة المنتخب الإيطالي والتي وضعها الاتحاد المحلي للعبة روبرتو مانشيني (زينيت سان بطرسبورغ الروسي) وأنتونيو كونتي (تشيلسي) وكلاوديو رانييري (نانت الفرنسي).

وصرح كوستاكورتا لقناة "سكاي سبورت إيطاليا" أن "كارلو كان في روما لأسباب شخصية، وكان الفندق الذي اختاره للإقامة هو نفسه الذي أنزل فيه دائمًا، ووجدنا أنفسنا هناك في نفس الوقت".

وأضاف: "لم نتحدث عن مدرب المنتخب الإيطالي، لكننا تمازحنا بخصوص الفرصة، لم نتمكن من الحديث عن البرنامج والجزء المالي. نحن أوفياء للقوانين".

وتابع: "هل سيكون هناك اجتماع رسمي؟ نعم، لكن ما زلت لا أعرف متى. نحن بحاجة إلى أشخاص متفرغين. لا يمكننا الاقتراب من المدربين المرتبطين بعقود".

ويملك أنشيلوتي الذي أشرف أيضا على تدريب ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنكليزي، خبرة كبيرة على أعلى المستويات والفرق التي أشرف على تدريبها أحرزت فضلا عن 3 ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا ألقابا محلية كثيرة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنكلترا.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، تصل الميزانية التي خصصها الاتحاد الإيطالي للمدرب المستقبلي (وجهازه المعاون) إلى 5 ملايين يورو في العام الواحد، ويعتبر ذلك انخفاضا كبيرا مقارنة بالـ 12 مليون يورو التي كان يتقاضاها أنشيلوتي في بايرن ميونيخ بالإضافة إلى المكافآت.

وانضم انشيلوتي إلى بايرن ميونيخ عام 2016 وقاده إلى لقب بطل الدوري الألماني في أول موسم له معه، لكنه أقيل من منصبه في الموسم التالي.

وأفادت التقارير الصحافية أن كوستاكورتا عرض على أنشيلوتي، المطلوب أيضا لقيادة تشيلسي وجاره اللندني آرسنال، حرية اختيار أعضاء جهازه الفني.