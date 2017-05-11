الاتحاد الإنكليزي يعاقب بعضاً من مشجعي المنتخب

ويحقق الاتحاد الانكليزي ووحدة شرطة كرة القدم في بريطانيا في تصرفات الجماهير الانكليزية بعد ترديدهم بعض الأغاني عن الحرب العالمية الثانية وإطلاق صيحات الاستهجان ضد السلام الوطني الألماني خلال المباراة.

وقال الاتحاد الانكليزي في بيان: "أولاً نود توجيه الشكر لكل أعضاء رابطة مشجعي انكلترا الذين أبدوا استياءهم وعدم رضاهم عما حدث في دورتموند."

وأضاف البيان: "نعمل بالتعاون مع السلطات المعنية للتعرف على هوية بعض الأشخاص والذين تم بالفعل تعليق عضوية بعضهم في رابطة مشجعي المنتخب الانكليزي وستتم ملاحقتهم من قبل وحدة شرطة كرة القدم في بريطانيا وهم يواجهون احتمال المنع من حضور المباريات".

وتابع البيان: "حتى الآن تم التحقيق مع 43 فرداً بسبب تصرفاتهم" .

وما زالت تحقيقات الاتحاد الانكليزي مستمرة مع احتمال توقيع عقوبات أخرى.