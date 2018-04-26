الاتحاد الإنكليزي يؤكد تلقيه عرضاً لبيع ويمبلي



وأشارت صحيفة لندن "إيفنينغ ستاندرد" أن شهيد خان الذي يملك نادي فولهام لكرة القدم (درجة أولى) وفريق جاكسونفيل جاغوار المشارك في دوري كرة القدم الأميركية "ان اف ال"، قدّم عرضا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني (698 مليون دولار) لشراء الملعب الوطني.

وفي بيان صادر عن الاتحاد الإنكليزي جاء فيه "يمكننا أن نؤكد أن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم تلقى عرضا لشراء ملعب ويمبلي".

ووفقا لصحيفة "إيفنينغ ستاندرد"، أجرى خان الذي جنى ثروته من بناء شركة "فليكس-ان-غايت" لتصنيع قطع غيار السيارات، اتفاقا تفصيليا مع الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنكليزي مارتن غلين من أجل نقل ملكية الملعب إلى مالك أجنبي وذلك للمرة الأولى.

وتقدم خان بهذا العرض الصادم أمام جميع أعضاء مجلس الاتحاد الخميس.

ويعتبر ملعب ويمبلي موطن الكرة الإنكليزية، وهو يتسع لـ 90 ألف متفرج وقد أعيد فتحه عام 2007 بعدما خضع لعملية إعادة ترميم بكلفة إجمالية قدرت بـ 757 مليون جنيه استرليني.

