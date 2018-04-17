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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

الاتحاد الأوروبي يقصي سيون من مسابقاته لموسمين

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أقصي نادي سيون السويسري عن المشاركة في المسابقات الأوروبية الكروية للموسمين المقبلين "لعدم احترام معايير منح التراخيص للأندية" بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة.

Reuters

 

وأصدر الاتحاد القاري للعبة بيانا جاء فيه بأن النادي الذي يعاني صعوبات ويواجه خطر الهبوط في الدوري المحلي "أقصي عن النسخة المقبلة التي يتأهل إليها خلال الموسمين المقبلين وتحديدا موسمي 2018-2019 و2019-2020".

كما غرم الاتحاد الاوروبي رئيس النادي كريستيان كونستانتان غرامة مالية قدرها 235 ألف يورو.

ويحتل سيون المركز التاسع قبل الأخير في الدوري السويسري بالتساوي مع لوزان سبور قبل نهاية البطولة بسبع مراحل.

وخرج سيون من الدور الثالث التمهيدي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على يد الفريق الليتواني سودوفا.

وقرر الاتحاد الأوروبي أيضا إقصاء النادي الكازاخستاني ايرتيش للمواسم الثلاثة المقبلة مع وقف التنفيذ.

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