الاتحاد الأميركي يتفق مع سيدات المنتخب على الأجور

وجاء في البيان: "يسرنا الإعلان أن الاتحاد ونقابة اللاعبات توصلا إلى اتفاق جماعي جديد حول الأجور سيسمح بمواصلة تطوير كرة القدم النسوية في الولايات المتحدة، ورفع الرياضة إلى المستوى العالمي، وتحسين الحياة المهنية للاعبات داخل وخارج الملعب".

وأوضح الجانبان أنّ الاتفاق يسري حتى سنة 2021.

وكانت اللاعبات الأميركيات تقدمن بشكوى أمام اللجنة الأميركية لتكافؤ الفرص في العمل، اتهمن فيها الاتحاد بمخالفة القوانين المتعلقة بالمساواة بين أجور الرجال والنساء.

وكانت لاعبات توّج بعضهن بلقب كأس العالم، أبدين مراراً استعدادهن للإضراب ما لم ينلن الحقوق نفسها للرجال، لاسيما المالية منها.

وأعربت لاعبة الوسط ميغان رابينو في بيان عن سعادتها بوضع حد للخلاف، قائلة: "أنا فخورة بشكل لا يصدق بهذا المنتخب وبالتصميم الذي أظهرناه خلال المفاوضات"، مضيفةً: "اعتقد أنه لا تزال ثمة هوامش للتقدم بالنسبة إلينا وإلى المرأة بشكل عام، وبأنّ نقابة اللاعبات تستطيع أن تكون فخورة بهذا الاتفاق".

ورأى رئيس الاتحاد سونيل غولاتي أن الاتفاق يشكل "خطوة مهمة على طريق تطوير كرة القدم النسوية في الولايات المتحدة".