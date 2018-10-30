الاتحاد الآسيوي يوقع اتفاقية تسويق ضخمة

وبموجب الصفقة، حصلت الوكالة وهي مشروع مشترك بين مجموعات صينية وسويسرية، على الحقوق الحصرية للاتحاد بين 2021 و2028 وبدءاً من التصفيات الحاسمة لمونديال قطر 2022، بحسب ما ذكر الاتحاد القاري في بيان.

ولم يكشف الاتحاد الآسيوي عن قيمة الصفقة بيد أن تقارير قدرتها بـ 3,4 مليار دولار، وهي قيمة ضخمة ستعزز مشهد كرة القدم في القارة الشاسعة.

وقال رئيس الاتحاد الشيخ البحريني سلمان بن ابراهيم آل خليفة الاثنين حيث تم توقيع الصفقة في العاصمة الماليزية كوالالمبور "هذا يوم تاريخي في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم".

وتابع "بتوقيع هذا العقد، يضمن الاتحاد الآسيوي للاتحادات الوطنية الأعضاء أن اللعبة في آسيا بات لديها أساسات متينة يمكن البناء عليها".

وقال رين تاو رئيس دي دي ام سي فورتيس "تم تأسيس الشركة بشكل خاص من أجل عقد هذه الشراكة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث قمنا بعمل اندماج بين شركة دي دي ام سي، التي تعتبر إحدى الشركات الرائدة في الرياضة والإعلام والترفيه في الصين، وشركة فورتيس الرياضية الخبيرة في التسويق الرياضي، والتي أسسها باتريك ميرفي وديفيد تايلر".

بدوره، قال باتريك مورفي الرئيس التنفيذي لـ"دي دي أم سي فورتيس" إن المجموعة "نشعر بقوة أنه بالتعاون مع الاتحاد الاسيوي، نحن في موقع يؤهلنا لتحقيق تطور كبير في الكرة الآسيوية من ناحية التنظيم، المتعة والتسويق".

وجاء الإعلان قبل الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي، حيث سيسعى بن إبراهيم للحصول على دعم لإعادة انتخابه مطلع العام المقبل، إذ سيواجه حتى الآن الرئيس السابق للاتحاد السعودي عادل عزت.

على صعيد آخر، افتتح الاتحاد الآسيوي مبناه الجديد الثلاثاء في كوالالمبور بحضور رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" السويسري جاني انفانتينو.

ومن خلال التوسعة، زادت مساحة الموقع نحو 18500 متر مربع، وتم تمويلها من خلال برنامج التطوير المتقدم في الاتحاد الدولي، بحسب ما ذكر الاتحاد الاسيوي في بيان.







