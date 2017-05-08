الاتحاد الآسيوي يلمح الى امكانية إقامة المباريات الودية في العراق

وأتت تصريحات الرئيس البحريني للاتحاد القاري خلال افتتاح الجمعية العمومية للاتحاد في المنامة والتي يليها الخميس 11 أيار/مايو الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (فيفا) في العاصمة البحرينية. ومن المقرر ان تبحث هذه الاجتماعات في طلب العراق رفع الحظر.

وقال الرئيس البحريني للاتحاد القاري "آمل ان نرى بعض الأنباء الجيدة من مجلسنا خلال اليومين المقبلين".

أضاف "نأمل في ان يستضيف العراق مباريات ودية قريبا جدا".

ويفرض الاتحادان الدولي والآسيوي منذ أعوام حظرا على إقامة مباريات كرة القدم الرسمية (باستثناء المنافسات المحلية) في العراق، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية وظروف الملاعب.

وتسعى السلطات العراقية منذ فترة الى رفع هذا الحظر دون جدوى.

وكانت وزارة الشباب والرياضة العراقية أعلنت الاسبوع الماضي انها طلبت من الاتحاد القاري "السماح لممثلي الكرة العراقية الزوراء والقوة الجوية بخوض مبارياتهما في الدور نصف النهائي (لمنطقة غرب آسيا) في كأس الاتحاد الاسيوي في ملاعب بغداد وكربلاء والبصرة".

وبموجب توزيع الفرق في الدور المقبل، سيتواجه الزوراء والقوة الجوية معا في مبارتي ذهاب وإياب تقامان في وقت لاحق من أيار/مايو.

وأكدت الوزارة انها على "استعداد كامل لتلبية جميع متطلبات الاتحاد الاسيوي وانجاح الحدث القاري، وبما يؤكد قدرة العراق على تنظيم البطولات والاستحقاقات الاسيوية".

وكان الفريقان العراقيان اللذان خاضا مباريات الدور الأول المحتسبة على أرضهما، في العاصمة القطرية الدوحة، حسما الثلاثاء تأهلهما الى الدور المقبل، اذ تصدر القوة الجوية حامل اللقب المجموعة الثانية، والزوراء المجموعة الأولى، برصيد مماثل هو 12 نقطة.