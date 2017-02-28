الاتحاد الآسيوي يطالب بتخفيف القيود على كرة فلسطين

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة "فلسطين عضو في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكل ما يريدونه هو مشاهدة كرة القدم تلعب على أرضهم".



وأضاف "نود الحصول على موعد نهائي لحل هذا الأمر لأنه في الماضي تم تمديد هذا الموعد النهائي مرة تلو الأخرى ونحن جميعاً نشعر بأن هذا الأمر يجب أن يتم حله".



ويتعلق النزاع بستة فرق من مسابقات الدوري الأدنى درجة في إسرائيل تتخذ من مستوطنات في الضفة الغربية مقراً لها وتلعب مبارياتها هناك.

ويقول الاتحاد الفلسطيني للعبة إن هذا الأمر يتعارض مع قواعد الفيفا التي تحظر على أندية أحد الاتحادات الأعضاء خوض مباريات في أراضي اتحاد آخر دون الحصول على تصريح.

وتعد المستوطنات غير شرعية وفقاً للقانون الدولي رغم أن إسرائيل تعارض ذلك.

كما يشتكي الاتحاد الفلسطيني من وجود قيود مفروضة على حركة وتنقل اللاعبين بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وقيود على رحلات دولية.

وتبرر إسرائيل بعض قيود السفر بالمخاوف الأمنية ويقول الاتحاد الإسرائيلي - وهو عضو بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم - إنه لا يملك سيطرة على مثل هذه الأمور بداعي أنها تقع في نطاق اختصاص سلطات الأمن الإسرائيلية.

وقال الاتحاد الآسيوي للعبة في بيان إن مكتبه التنفيذي "يدعم توصية للاتحاد الدولي لإيجاد حل فوري لقضايا كرة القدم الفلسطينية مع إسرائيل".

كان الاتحاد الفلسطيني طالب الجمعية العمومية للفيفا قبل عامين بإيقاف عضوية إسرائيل لكن تم اقناعه بالتخلي عن المقترح في اللحظة الأخيرة.