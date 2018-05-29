الاتحاد الآسيوي "يرحب" باقتراح إنفانتينو لتوسيع مونديال الأندية

وبحسب بيان نشره الاتحاد القاري عبر موقعه الالكتروني اليوم، عقد البحريني الشيخ سلمان اجتماعا مع الرئيس السويسري للفيفا في المنامة تخللته "مباحثات موسعة حول المقترحات الأخيرة للسيد إنفانتينو من أجل إعادة هيكلة بطولة كأس العالم للأندية وتوسيعها".

وأضاف "أعلمت رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الاتحاد الآسيوي يرحب بأي خطوة من شأنها المساعدة على تطوير كرة القدم وتأمين المزيد من الموارد للعبة"، مشددا على انه "بمجرد أن نطلع على المقترح الكامل للاتحاد الدولي لكرة القدم بكل تفاصيله، وإذا كان إيجابياً لكرة القدم فإننا بالتأكيد سنسانده".

ويرغب انفانتينو في إجراء تغييرات جذرية على مونديال الأندية عن طريق تنظيمه مرة كل أربع سنوات بدءا من العام 2021، بمشاركة 24 نادياً، منها 12 أوروبيا. وتقام المسابقة حاليا بشكل سنوي وبمشاركة سبعة فرق.

كما يأمل رئيس "الفيفا" في إقامة "دوري للأمم" تشارك فيه المنتخبات المتوجة بالبطولات القارية، وهو أشبه بكأس للعالم مصغر، يجمع كل عامين 8 منتخبات دولية. ويؤكد إنفانتينو أن مجموعة من المستثمرين ستضمن عائدات تصل الى 25 مليار دولار (20,9 مليار يورو) لهاتين المسابقتين.

وقوبلت اقتراحات إنفانتينو بمزيج من المعارضة والحذر في عالم كرة القدم.

وأبدى الاتحاد الأوروبي للعبة في وقت سابق من أيار/مايو الحالي، "تحفظات جدية" على الاقتراح خصوصا لجهة "البرنامج المكتظ ونقص المعلومات الملموسة"، وذلك اثر اجتماع لمجلسه الاستراتيجي هذا الشهر.

كما أبدى المنتدى العالمي للبطولات قبل ذلك "معارضة شديدة" لأي خطة للفيفا "يكون لها تأثير سلبي على روزنامة مكتظة بالأحداث".

