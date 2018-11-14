الاتحاد الآسيوي يحذر إيران من التدخل الحكومي في اتحاد كرة القدم

يأتي ذلك عقب صدور قانون من البرلمان الإيراني يعتبر الاتحاد الإيراني لكرة القدم مؤسسة عامة غير حكومية ويمنع العمل فيه للأشخاص المتقاعدين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القانون ينطبق على رئيس الاتحاد الحالي مهدي تاج وآخرين في مجلس إدارة الاتحاد.

وذكر الاتحاد القاري في بيان الثلاثاء أنه يقوم "بمتابعة حثيثة للمستجدات التي يواجهها الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بخصوص إعلان البرلمان الإيراني عن قانون الذي يعتبر الاتحاد الإيراني لكرة القدم مؤسسة عامة غير حكومية ويمنع عمل الأشخاص المتقاعدين في الاتحاد"، مشيرا إلى أن الاتحادات الوطنية الأعضاء يجب أن تقوم بأداء عملها دون تدخل أي أطراف خارجية سواء من الحكومة أو البرلمان.

وتابع الاتحاد القاري أنه يعتمد "سياسة عدم التساهل على الإطلاق مع أي تدخل خارجي في عمل الاتحادات الوطنية الأعضاء، ويأمل قبل شهرين على انطلاق نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، أن يحافظ الاتحاد الإيراني لكرة القدم على استقلاليته من أجل تفادي أي عقوبات".

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" أوقف إيران في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 عن المشاركة في أنشطته الدولية بسبب تدخل حكومي في اتحادها الوطني، قبل أن يرفع الحظر بعد أقل من شهر.

وتلعب إيران في المجموعة الرابعة ضمن كأس آسيا 2019 إلى جانب منتخبات العراق وفيتنام واليمن.