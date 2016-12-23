الإمارات 2019: الحسم مؤجّل في مصير مشاركة الكويت

ووافقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على بحث وضع مشاركة الكويت في التصفيات يوم 11 كانون الثاني/يناير المقبل، وذلك بعد يوم واحد من اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي حالة استمرار الإيقاف المفروض على الاتحاد الكويتي سيجرى استبدال المنتخب الكويتي بفريق آخر في القرعة المقررة يوم 23 كانون الثاني/يناير

2017 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان الاتحاد الدولي للعبة قد قرّر في العام الماضي إيقاف اتحادي الكويت وإندونيسيا بسبب التدخل السياسي في أعمالهما الداخلية.