الإفريقي بطلاً لكأس تونس للمرة 13 في تاريخه

وتقدم وسام بن يحيى للإفريقي في الدقيقة 37 عندما استغل سقوط الكرة من يد حارس النجم ووضعها في الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف صابر خليفة الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن يجعل غازي العياري النتيجة 3-صفر بعدها بثلاث دقائق.

وقلص رامي البدوي الفارق للنجم الساحلي من ضربة رأس قبل النهاية بعشر دقائق.

وكاد المصري عمرو مرعي مهاجم النجم أن يجعل النتيجة 3-2 للافريقي بضربة رأس قرب النهاية لكن دفاع الافريقي أخرجها من على خط المرمى.

وسجل خليفة هدفه الشخصي الثاني والرابع للإفريقي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.