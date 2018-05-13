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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

الإفريقي بطلاً لكأس تونس للمرة 13 في تاريخه

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احتفظ الافريقي بلقب كأس تونس لكرة القدم بعد فوزه 4-1 على النجم الساحلي في المباراة النهائية اليوم الأحد.

REUTERS

وتقدم وسام بن يحيى للإفريقي في الدقيقة 37 عندما استغل سقوط الكرة من يد حارس النجم ووضعها في الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.  

وأضاف صابر خليفة الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن يجعل غازي العياري النتيجة 3-صفر بعدها بثلاث دقائق.  

وقلص رامي البدوي الفارق للنجم الساحلي من ضربة رأس قبل النهاية بعشر دقائق.

وكاد المصري عمرو مرعي مهاجم النجم أن يجعل النتيجة 3-2 للافريقي بضربة رأس قرب النهاية لكن دفاع الافريقي أخرجها من على خط المرمى.  

وسجل خليفة هدفه الشخصي الثاني والرابع للإفريقي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. 

النادي الإفريقي النجم الساحلي كأس تونس
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