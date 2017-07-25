الإصابة تجبر الإسباني ميتشو على الاعتزال

وقال الإسباني البالغ 31 عاما "عزيزتي كرة القدم، الوضع الحالي لكاحلي الأيمن، وبحسب التقارير الطبية، يدفعني الى أن أقول لك وداعاً كلاعب محترف".

وعانى ميغل بيريز كويستا "ميتشو" كثيراً في الأعوام الأخيرة من الإصابة في كاحله الأيمن ما أثر على مسيرته التي بدأت مع ريال أوفييدو عام 2003 وانتهت معه في الدرجة الثانية.

ومر اللاعب الإسباني خلال مشواره الكروي بسلتا فيغو ورايو فايكانو قبل أن يحل في الدوري الإنكليزي الممتاز مع سوانسي سيتي الويلزي الذي دافع عن ألوانه منذ 2012 قبل أن يحرر من عقده في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد أن لعب الموسم الذي سبقه في صفوف نابولي الإيطالي على سبيل الاعارة.

وعاد ميتشو الذي خاض مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإسباني في 11 تشرين الأول/اكتوبر 2013 ضد بيلاروسيا، بعد التجربتين الإنكليزية والإيطالية إلى مسقط رأسه في أستوريا شمال البلاد حيث لعب مع هواة لانغريو قبل أن يخوض الموسم الماضي في الدرجة الثانية مع فريق بداياته ريال أوفييدو.