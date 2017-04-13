الإسباني ألكاراز مدرباً جديداً للمنتخب الجزائري

وأورد الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني أنه قام "بالاتفاق مع لوكاس ألكاراز من أجل تدريب المنتخب الوطني، وسيبدأ عمله في الأيام القادمة".

وكان ألكاراز (50 عاماً) أقيل من تدريب غرناطة الاسباني الذي يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدرجة الأولى الاسبانية مطلع هذا الأسبوع. وعين الاسباني مدرباً لغرناطة في تشرين الأول/اكتوبر، الا أنه فشل في إخراجه من دائرة الهبوط للدرجة الثانية.

وكان ليكنز استقال في 24 كانون الثاني/يناير من تدريب المنتخب الجزائري بعد اقصائه من الدور الأول للنسخة الـ 31 من كأس الأمم الافريقية التي أقيمت في الغابون.

وقال ليكنز في حينه انه "نظراً للضغط الممارس على الاتحاد والمنتخب الوطني، آثرت وقف تعاقدي بالتراضي"، مضيفاً "لصالح الجميع، أفضل الرحيل على رغم انني اقوم بذلك مع حسرة في القلب، متمنيا كل النجاح للمنتخب الوطني".

وكان ليكنز (67 عاماً) تولى تدريب المنتخب الجزائري في تشرين الاول/اكتوبر 2016 خلفا للصربي ميلوفان راييفاتش.