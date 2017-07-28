الأهلي يعبر بشق الأنفس والفيصلي بالعلامة الكاملة

وسجّل محمد الهادي بولعويدات (63) هدف نصر حسين داي، وصالح جمعة (74 من ركلة جزاء) والبديل عمرو بركات (90+3) هدفي الأهلي.

وهو الفوز الثاني على التوالي بعد الأول على الوحدة الإماراتي عقب خسارته في الجولة الأولى أمام الفيصلي الأردني، فرفع رصيده إلى 6 نقاط وضمن إنهاء الدور الأول في المركز الثاني وبالتالي حجز بطاقة صاحب أفضل مركز ثان في المجموعات الثلاث من البطولة.

وحقق الأهلي الأهم بحصد الفوز لأنه الوحيد الذي كان سيضمن لكلا الفريقين التأهل مباشرة دون انتظار نتائج المباريات الأخيرة للمجموعتين الثانية والثالثة السبت والأحد كون الفريقين المصري والجزائري كانا متساويين برصيد 3 نقاط لكل منهما.



وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حقق الفيصلي فوزه الثالث على التوالي عندما قلب الطاولة على الوحدة 2-1.

وكان الوحدة البادىء بالتسجيل عبر المغربي مراد باتنة في الدقيقة 41، وأدرك لوكاس سيمون التعادل في الدقيقة 76، قبل أن يسجّل الليبي أكرم الزاوي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وضَمِنَ الفيصلي الذي كان ضامناً تأهله إلى نصف النهائي، صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما مُني الوحدة بخسارته الثالثة على التوالي وودّع البطولة من دون رصيد.

ويتأهل أبطال المجموعات الثلاث وصاحب أفضل مركز ثان إلى نصف النهائي الذي يقام الأربعاء المقبل.

وفي سياق متصل بمواجهتي نصف النهائي، قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الجمعة إجراء قرعة مفتوحة.

وذكر المركز الإعلامي للبطولة إنّ القرعة ستسحب الإثنين المقبل في الاسكندرية.