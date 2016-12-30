الأهلي الإماراتي يقتنص صفقة ماكيتي ديوب

وتمكن الأهلي بطل الدوري الإماراتي من اقتناص صفقة ديوب بعقد امتد لثلاث سنوات ونصف، وسط اهتمام كبير باللاعب من العديد من الأندية الخليجية بحسب بعض التقارير الإعلامية.

الاهلي يتعاقد مع المهاجم السنغالي ماخيت ديوب لمدة ثلاثة مواسم ونصف قادما من فريق الظفرة pic.twitter.com/QBZXudZiyt — النـــادي الاهــــلي (@AlAhliClub) December 29, 2016

وتألق ديوب بشكلٍ ملفت في الموسم الحالي بتسجيله 12 هدفاً في الدوري الإماراتي مع الظفرة حيث يحتل المركز الثالث على سلم ترتيب الهدافين، بينما يقبع الظفرة في المركز الثامن حالياً.

وتشير السيرة الذاتية للاعب السنغالي (بحسب النادي الأهلي) عن مسيرة حافلة بدأت مع نادي ياكار السنغالي، وانتقل بعدها للدوري السعودي وتحديداً فريق الوطني في عام 2009، بعدها لعب للنجمة اللبناني، ثم الكرامة السوري في الموسم 2010-2011، ثم انتقل لفريق الظفرة موسم 2011-2012 .

ومن خلال مسيرته الكروية مع الأندية التي لعب لها تمكن ديوب من التتويج بلقب هداف الدوري السوري، ولقب هداف الدوري اللبناني، وفي مشواره مع نادي الظفرة والذي استمر لـ6 مواسم تمكن ديوب من تسجيل 134 هدفا في كل البطولات التي شارك فيها.