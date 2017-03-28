الأندية الأوروبية تتخلى عن فكرة تنظيم الدوري الممتاز

توصلت الأندية الأوروبية إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل التخلي عن مشروع إصلاح المسابقات القارية، واضعة بالتالي حدا لرغبتها في تنظيم مسابقة الدوري الممتاز "سوبر ليغ" تشارك فيها نخبة الأندية في القارة العجوز، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس رابطة الأندية الاوروبية عقب مناقشات الخميس في أثينا مع الاتحاد القاري للعبة.

وقال رئيس رابطة الأندية الأوروبية وبايرن ميونيخ الألماني كارل هاينتس رومينيغه عقب لقاء مع جورجو ماركيتي مدير المسابقات في الاتحاد الاوروبي: "اعتقد باننا متفقون تماما على اصلاح دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي خلال الفترة بين 2018-2021".

وأضاف "الإصلاح يناسبنا، نحن سعداء بالبقاء تحت لواء الاتحاد الاوروبي. في المقابل، ليس هناك مناقشات بخصوص السوبر ليغ"، في حين اجتمع فيه 155 ممثلا لأندية القارة العجوز في وقت سابق لمناقشة مستقبل المسابقات القارية.

وتابع "إنه قرار عادل وجدي يدل على تضامن الأندية الأوروبية. الإصلاح سيجعل مسابقة دوري ابطال اوروبا اكثر سحرا واقوى اكثر من اي وقت مضى"، موضحا ان المشروع لن يكون مفيدا فقط للأندية الكبيرة "ولكن الاندية المتوسطة هي التي ستستفيد منه أكثر".

وكان ماركيتي رفض الخميس فكرة تنظيم مسابقة سوبر ليغ بمشاركة 20 فريقا، واعترف أنه بالإمكان تطوير الشكل الحالي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتظهر بانتظام فكرة تنظيم دوري اوروبي سوبر بمشاركة نخبة الاندية في القارة الاوروبية منذ عام 2000 وتدافع عنها بعض الاندية الكبيرة مثل بايرن ميونيخ.

وتمت المصادقة في كانون الأول/ديسمبر الماضي على إصلاح مسابقة دوري أبطال أوروبا من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي وسيتم العمل به اعتبارا من موسم 2018-2019. وينص الاصلاح على الخصوص على تخصيص 4 مراكز مباشرة لدور المجموعات في البطولات الاربع الاولى في تصنيف الاتحاد القاري.