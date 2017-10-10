الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم
Reuters

الأزمة الكاتالونية لن تؤثر على منتخب اسبانيا

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أكد مدرب المنتخب الاسباني خولين لوبيتيغي ان الاستقلال المحتمل لإقليم كاتالونيا لن يعكر تحضيرات المنتخب لخوض مونديال 2018 في كرة القدم.

وقال لوبيتيغي عشية صدور قرار حول استقلال محتمل لكاتالونيا "نحن رياضيون والسياسة بعيدة جدا. نريد ان نركز على انفسنا".

واختتم منتخب اسبانيا مشواره الناجح في تصفيات المونديال بفوز على اسرائيل 1-صفر، وذلك بعدما ضمن تأهله الى الحدث العالمي.

وكان مدرب اسبانيا قلل الأحد من التأثير المحتمل للأزمة السياسية على تشكيلته التي تضم عدة لاعبين من الاقليم قائلا "الجميع يضع امكاناته بخدمة الفريق، ونريد خلق مجموعة متجانسة من مختلف الأفراد. الأولوية لتعزيز الشعور الجماعي للفريق".

ويدافع عدة كاتالونيين راهنا عن ألوان منتخب اسبانيا، من بينهم قلب الدفاع جيرار بيكيه الذي غاب عن مباراة الاثنين بسبب الايقاف. ولم يخف بيكيه دعمه لاستفتاء كاتالونيا الذي أجري في الأول من تشرين الأول/اكتوبر، والذي رفضته الحكومة الاسبانية وحاولت منعه بالقوة.

وحمل لاعب وسط برشلونة الاخر سيرجيو بوسكيتس الوان منتخب اسبانيا الاثنين للمرة المئة في مسيرته، فيما يعد زميله اندريس اينيستا من الاركان الرئيسة للمنتخب الاحمر.
 

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