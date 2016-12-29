الأرجنتيني كافيناغي يعلن اعتزاله

وقال كافيناغي الذي دافع أيضاً عن ألوان سبارتاك موسكو الروسي ومايوركا وفياريال الإسبانيين وأبويل نيقوسيا القبرصي، "محطة بوردو (2007-2010) هي أفضل فترة من مسيرتي الاحترافية في أوروبا".

ولعب كافيناغي في أميركا اللاتينية مع أندية ريفر بلايت الارجنيتني الذي نشأ فيه، وإنترناسيونال بورتو أليغري البرازيلي وباتشوكا المكسيكي.

وكان كافيناغي الملقب بـ"كافيغول" لكثرة تسجيله الأهداف، مع يوان غوركوف وآلو ديارا والمغربي مروان الشماخ من العناصر البارزة في فريق بوردو الذي وضع في 2009 حداً لاحتكار أولمبيك ليون لقب الدوري 7 مواسم متتالية.

ولعب كافيناغي أربع مباريات فقط مع منتخب الأرجنتين، وحمل شارة قائد ريفر بلايت وساعده مع الفرنسي نيكولا أنيلكا على العودة إلى الدرجة الأولى (2011-2012)، وقاداه معاً إلى إحراز كوبا سود أميريكانا (2014) وكأس ليبرتادوريس (2015) الموازيتين للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ودوري أبطال أوروبا.