الأرجنتيني باوزا مدرباً جديداً لمنتخب الامارات

وقال الاتحاد في بيان "وقع المدرب الأرجنتيني ادغاردو باوزا عقد تولي مسؤولية تدريب منتخب الامارات الأول لكرة القدم صباح اليوم"، على أن يتم تقديمه رسمياً إلى وسائل الاعلام مساء الخميس.

وقال الاتحاد ان باوزا (59 عاماً) سيتولى "قيادة الأبيض (كنية المنتخب) للمرحلة المقبلة"، من دون أن يحدد تفاصيل العقد أو مدته. الا أنه من المتوقع أن يبقى باوتزا في منصبه إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2019، والتي ستستضيفها دولة الامارات.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أقال باوزا (59 عاماً) في نيسان/أبريل الماضي بسبب النتائج السيئة التي حققها المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

اتحاد الكرة يتعاقد مع الأرجنتيني إدجاردو باوزا لقيادة المنتخب الأول .. https://t.co/8IZgtc61gM pic.twitter.com/XEG35c1csa — uaefa (@uaefa_ae) May 11, 2017

ويواجه المنتخب خطر عدم التأهل إلى كأس العالم، اذ يحتل حالياً المركز الخامس الذي يخوض صاحبه الملحق الدولي ضد بطل أوقيانيا.

وكان باوزا تولى مهامه مطلع آب/اغسطس 2016 بأولوية إقناع نجم نادي برشلونة الاسباني ليونيل ميسي العودة عن اعتزاله اللعب دولياً، وهو ما تم في وقت لاحق.

وفي فترة 8 أشهر على رأس الادارة الفنية لمنتخب بلاده، قاده إلى الفوز 3 مرات والتعادل مرتين والخسارة 3 مرات.

وتنتظر باوزا مهمة صعبة على رأس الجهاز الفني الاماراتي، خلفاً لمهدي علي الذي استقال في آذار/مارس الماضي بعد الخسارة أمام أستراليا صفر-2 في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018.

وستكون المهمة الأولى للمدرب الأرجنتيني قيادة "الأبيض" في مواجهة مضيفته تايلاند في 13 حزيران/ يونيو ضمن التصفيات.

وتقلصت حظوظ الامارات ببلوغ النهائيات، اذ تحتل قبل ثلاث جولات من ختام التصفيات، المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بفارق 4 عن أستراليا الثالثة و7 عن السعودية واليابان.

وتسعى الإمارات لاحتلال المركز الثالث الذي يتيح لها خوض ملحق تأهيلي مع ثاني المجموعة الأولى، ثم ملحق عالمي مع ممثل الكونكاكاف.

وسبق لباوزا أن عمل في منطقة الخليج، اذ تولى تدريب نادي النصر السعودي في العام 2009.