الأبيض والبحث عن انتعاشة أمل في أستراليا

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لا بديل أمام المنتخب الإماراتي سوى الفوز على أستراليا من أجل إحياء فرصه الضئيلة في التأهل لمونديال 2018 بروسيا،بعد خسارة قاسية أمام اليابان بهدفين للاشيء.

الخسارة القاسية كان لها وقع سلبي على الجماهير الإماراتية المتعطشة لرؤية منتخب بلادها في بلاد الصقيع،فرغم الأداء الكبير،إلا أن زملاء أحمد خليل يجب أن يضعوا في حسبانهم أن حسابات المونديال لا ينفع معها استحواذ ولا أداء إلا من أتى الشباك بهدف نظيف وحافظ عليه حتى يتأكد من أن الثلاث نقاط في جيبه.

أصدقاء خليل عليهم أن ينسوا أيضا مرارة الخسارة أمام الكمبيوتر الياباني الذي بات يعرف الطريق نحو الحسابات أكثر منهم،ويصنعوا بأنفسهم بعيدا،عن كل الضغوطات التي ستواجههم، قصة العودة بأمل البقاء في دائرة المنافسة على التأهل للمونديال.

خليل و زملاءه سيكونون أبطال لقصة يريدونها أن تطول قدر الإمكان،قريبة من طموحاتهم قدر المستطاع، سعيدة الخاتمة و سريعة الوقع على الخصوم، ،لأن بياض منتخبهم لا يغريه سوى بياض الثلوج هناك ولو أن أحداث سيناريو المونديال ستجرى وقت انجلاء سحر الثلوج.

على الأبيض إذن ان يقاوم سحر الطبيعة هناك بأستراليا ويعاملها بطباع الخشونة موقتا في سبيل الاستمرار في طريق الحلم ليعانق البياض بياضا،قد يفعلها ويعوض خيبة السادس من سبتمبر أمام نفس الكنغر الذي يزاحم طموحه المونديالي المشروع،قد يفعلها ويحول توقعات المتشائمين تفاؤلا،قد يفعلها ويعيد المستحيل ممكنا الى قواميس أولئك المتشائمين.

الأبيض إذن واع بثقل المسؤولية كما يعيها الخصم تماما،الابيض ماض في سبيل هو من يعرف الى أين سيقوده ،الأبيض يريد أن يعيد الفرحة للإماراتتين الذين فرحوا ذات يوم عندما خلخل حسابات الكومبيوتر الياباني هناك في الاول من سبتمبر الماضي،فهل سيعيدها الأبيض؟؟