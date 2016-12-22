اقالة مدرب جنوب افريقيا لشتمه مسؤولين في اتحاد كرة القدم

واتهم الاتحاد المدرب بسوء السلوك والتمرد وخرق قواعد التواصل.

اضاف في بيان "نظراً لفداحة ما حصل وجدنا انفسنا مضطرين للاستغناء عن المدرب"، على ان يدخل القرار حيز التنفيذ "فوراً".

وكان المدرب تبادل الشتائم والاهانات مع رئيس الاتحاد داني جوردان بعد المباراة التي فاز بها منتخبه على السنغال 2-1 في تصفيات كأس العالم 2018 ليتقاسم صدارة مجموعته.

وبعد تلك المباراة، قام ماشابا الذي وجه اليه الرئيس والمدير التنفيذي انتقادات علنية بعد فشله في قيادة المنتخب المعروف باسم "بافانا بافانا" الى نهائيات كأس الامم الافريقية المقررة في كانون الثاني/يناير في الغابون، بتوجيه كلام نابٍ الى الرئيس والمدير التنفيذي.

وعرف ماشابا بطباعه الحادة وعباراته اللاذعة بحق الاتحاد وآخرين.

ففي اعقاب فشل الاتحاد في ضمان تحرير عدد من اللاعبين الدوليين من نواديهم للمشاركة مع المنتخب، قال ماشابا "اكره كل عضو في الاتحاد الجنوب افريقي لكرة القدم مسؤول عن هذا القرار. اكرههم".

كما دعا الصحفيين الى الكف عن تسميته بالمتعجرف. وقال: "اذا اردتم ان تكتبوا اشياء عني، اجعلوها واضحة، لأنكم تعطون الناس الانطباع الخاطئ، اعتقدتم اني سآتي الى هنا كرجل عجوز ذي شعر رمادي. بالعكس، انا شاب وأرتدي ملابس انيقة".

ولم توفر انتقادات ماشابا المنتخبات الاخرى، اذ قال "المرة الاخيرة التي رأيت فيها غامبيا تلعب كانت منذ عامين ونصف عام". الا ان الاخيرة فاجأت جنوب افريقيا بعد التصريح، بانتزاع تعادل سلبي منها على ارضها.