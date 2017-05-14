افتتاح اول ملاعب كأس العالم 2022 رسميا الجمعة

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث اليوم الاحد ان الافتتاح الرسمي لملعب خليفة الدولي، أول ملاعب مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر، سيكون يوم الجمعة المقبل لاحتضان المباراة النهائية لكأس امير قطر.

وسيعاد افتتاح ملعب خليفة الدولي الذي تأسس عام 1976، بعدما خضع لعملية تحديث بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 لتعديل مواصفاته كي تصبح متوافقة مع معايير ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستضافة قطر كأس العالم 2022.

واكد بيان للجنة العليا للمشاريع والارث اليوم ان التغييرات التي طرأت على استاد خليفة الدولي شملت بشكل رئيسي إضافة مدرج جديد للجمهور في الجناح الشرقي، وبناء سقف لتغطية الملعب، وإنشاء متحف رياضي، وذلك إلى جانب إضافة تقنية التبريد المبتكرة والتي ستضمن توفير أجواء مثالية للاعبين والمشجعين على مدار العام.

وسيكون ملعب خليفة الدولي اول الملاعب التي تستضيف كاس العالم 2022 التي تنتهي الأعمال فيه.

وقال رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني "اننا سعداء بعودة استاد خليفة الدولي لاستضافة منافسات الكرة القطرية، فهذا الاستاد الذي يحتضن مقر المنتخب الوطني، لطالما كان شاهدا على أبرز محطات ومنجزات الكرة القطرية".

يذكر ان المباراة النهائية لمسابقة كأس امير قطر تجمع بين الريان والسد الوصيف.

من جهته، قال أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي: "اننا نشهد اليوم المحطة الأولى في طريق إنجاز استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022"، مضيفا "إنجاز مشروع تحديث استاد خليفة الدولي على بعد خمس سنوات من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 يؤكد على التزام دولة قطر وسعيها الحثيث لتنظيم بطولة تاريخية في المرة الأولى التي تستضيف فيها المنطقة هذا الحدث العالمي".

وتابع: "وفي الوقت الذي يحتفل به جمهور كرة القدم في قطر بإنجاز استاد خليفة الدولي، تواصل فرق العمل في اللجنة العليا للمشاريع والإرث وسائر المؤسسات الشريكة عملها لإنجاز مشاريع الاستادات والطرق السريعة ومحطات المترو لضمان أن تكون جميعها جاهزة على أكمل وجه لاستقبال ضيوف دولة قطر بعد خمس سنوات من الآن".