افتتاح استاد خليفة مؤشر مهم على جاهزية قطر

اعتبر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم افتتاح استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة كأول ملاعب نهائيات كأس العالم 2022 مناسبة مهمة تمثل مؤشرا حقيقيا على جاهزية قطر لاحتضان منافسات أول بطولة كأس عالم في الشرق الأوسط.

وقال سلمان، في تصريح لموقع الانترنت الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر للمونديال: "ننظر بعين الإعجاب والتقدير لحجم الجهد المبذول من الأخوة في قطر من أجل تسريع وتيرة التحضيرات لاستضافة نهائيات كأس العالم. ونرى في افتتاح استاد خليفة الدولي تأكيدا واضحا على تسارع العمل في سبيل استكمال تجهيز الملاعب التي ستحتضن مباريات الحدث العالمي الكبير".

وأضاف: "افتتاح استاد خليفة الدولي قبل أقل من خمس سنوات من موعد كأس العالم يعطي دلالة أكيدة على حجم العزيمة والإرادة التي تتسلح بها الجهات المعنية باستضافة مونديال 2022 كما تعطي رسالة بالغة الأهمية حول إنجاز مختلف الإستادات المضيفة للبطولة قبل وقت كاف من انطلاق كأس العالم".

وأشاد سلمان بعمليات التحديث والتطوير المتميزة التي خضع لها استاد خليفة الدولي والتي تتفق مع معايير ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لملاعب كأس العالم من حيث زيادة السعة الجماهيرية وتوفير خاصية التبريد للإستاد وبناء سقف لتغطية الاستاد وإنشاء متحف رياضي متكامل يجتذب عشاق لعبة كرة القدم.

وجدد سلمان تأكيده على دعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لدولة قطر في مساعيها لتنظيم أفضل نسخة لكأس العالم في تاريخ كرة القدم مبينا أن النجاح المنتظر لقطر في التنظيم سيكون نجاحا للقارة الآسيوية بأسرها وسيوجه رسالة مفادها أن آسيا هي أكبر ملعب لكرة القدم في العالم.