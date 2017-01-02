استقبال حافل لأوسكار في الصين

وكان المئات من المشجعين بانتظار اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً لدى وصوله، وقد تسابقوا على التقاط الصور معه وإهداءه باقات الورود.

وسيلعب أوسكار بفريق شنغهاي تحت قيادة المدير الفني أندريه فيلاش-بواش المدرب السابق لتشيلسي ، وسيحصل اللاعب بموجب العقد ، الممتد لأربعة أعوام، على راتب أسبوعي قيمته 500 ألف إسترليني.

وسجل أوسكار 38 هدفاً خلال 203 مباريات مع تشيلسي منذ أن انضم إليه قادماً من إنترناسيونال البرازيلي في 2012، وتوج معه بالدوري الإنكليزي الممتاز والدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين الإنكليزية.

لكن تغيير طريقة اللعب تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي قلصت زمن مشاركات أوسكار هذا الموسم.

واحتشد العشرات من مشجعي النادي في مطار بودونغ بالمدينة، للترحيب باللاعب الشاب البالغ من العمر 25 عاماً.

وانفقت أندية الدوري السوبر الصيني في 2016، أموالاً طائلة على استقدام لاعبين بارزين، في ظل سعي البلاد للتحول الى قوة كروية كبرى. إلا أن وسائل الإعلام الرسمية حذرت مؤخراً من "فقاعة" في عالم كرة القدم، في ظل هذا الانفاق غير المضبوط.

إلا أن المدير العام لشنغهاي سيبغ قلل الاثنين من هذه الهواجس.

وقال سوي غويانغ لوكالة فرانس برس "الدوري يتطور، لذا من الطبيعي أن يمر في مراحل مختلفة"، مضيفاً "أعتقد أنه من الآن فصاعداً، الدوري الصيني الممتاز سيصبح صحياً أكثر وطبيعياً أكثر".

إلا أن مشجعي النادي أبدوا عدم اكتراث للمبالغ المدفوعة، طالما أنها تؤدي إلى استقطاب لاعبين بارزين.

وقال مشجع شنغهاي سيبغ تسو جياهو "في نهاية المطاف، إذا لم تدفع الأموال، فإن أحداً لن يكون مستعداً للقدوم إلى هنا".