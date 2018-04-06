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كرة القدم

استقالة مفاجئة لرئيس الاتحاد الأوقياني لكرة القدم

من قبل
Reuters

أعلن رئيس الاتحاد الأوقياني لكرة القدم ديفيد تشونغ الجمعة استقالته بشكل مفاجئ من منصبه "لأسباب شخصية"، قبل عشرة أشهر من نهاية ولايته.



وأورد الاتحاد الأوقياني في بيان مقتضب "اتخذ تشونغ (...) قرارا بعد التفكير مليا، واضعا في الاعتبار أولا الأسباب الشخصية"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان تشونغ (55 عاما)، رجل الأعمال المولود في ماليزيا ورئيس اتحاد كرة القدم في بابوا غينيا الجديدة، قد شغل رئاسة الاتحاد الأوقياني في 2010 بدلا من التاهيتي رينالد تيماري، المتورط في فضيحة شراء أصوات.

وانتخب تشونغ رسميا رئيسا للاتحاد في 2011، وأعيد انتخابه في 2015 في ولاية جديدة لأربع سنوات. ويتألف الاتحاد الأوقياني، أقل الاتحادات القارية من حيث الموارد، من 11 عضوا.
 

استقالة ديفيد تشونغ الاتحاد الأوقياني لكرة القدم
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