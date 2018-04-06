استقالة مفاجئة لرئيس الاتحاد الأوقياني لكرة القدم





وأورد الاتحاد الأوقياني في بيان مقتضب "اتخذ تشونغ (...) قرارا بعد التفكير مليا، واضعا في الاعتبار أولا الأسباب الشخصية"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان تشونغ (55 عاما)، رجل الأعمال المولود في ماليزيا ورئيس اتحاد كرة القدم في بابوا غينيا الجديدة، قد شغل رئاسة الاتحاد الأوقياني في 2010 بدلا من التاهيتي رينالد تيماري، المتورط في فضيحة شراء أصوات.

وانتخب تشونغ رسميا رئيسا للاتحاد في 2011، وأعيد انتخابه في 2015 في ولاية جديدة لأربع سنوات. ويتألف الاتحاد الأوقياني، أقل الاتحادات القارية من حيث الموارد، من 11 عضوا.

