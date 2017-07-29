استقالة مدرب منتخب أوغندا من منصبه

وأشار المدرب البالغ من العمر 47 عاماً إلى أنه فسخ عقده مع المنتخب، على خلفية دفعات مالية مستحقة تبلغ 64 ألف دولار.

وقال "ميشو" سريدويفيتش لوكالة فرانس برس: "كنت صبوراً وعملت في ظروف صعبة جداً. اليوم تقدمت باستقالتي لأنني والاتحاد الأوغندي لكرة القدم بلغنا أقصى حد ممكن".

وأكد رئيس الاتحاد المحلي للعبة موزيس ماغوغو رحيل المدرب الصربي بعد أربعة أعوام على تولّيه مهامه.

وتسلّم سريدويفيتش قيادة الجهاز الفني للمنتخب في أيار/مايو 2013 بعد إقالته من تدريب منتخب رواندا، وقاد المنتخب الأوغندي للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مطلع 2017 في الغابون، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1978.

وأقصيت أوغندا من الدور الأول للبطولة بعد خسارتين وتعادل في المجموعة الرابعة، إلاّ أنّ المنتخب لا يزال ينافس على التأهل إلى كأس العالم 2018 المقررة في روسيا، ويحتل حالياً المركز الثاني في المجموعة الأفريقية الخامسة، بفارق نقطتين عن مصر المتصدرة.

وتستضيف أوغندا مصر في مباراة مفصلية ضمن منافسات الجولة الثالثة (من أصل ست جولات) في هذه المجموعة، في 31 آب/أغسطس المقبل. ويتأهل إلى المونديال متصدر كل مجموعة.