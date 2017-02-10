استدعاء نجل كلينسمان إلى منتخب أميركا تحت 20 عاماً

استدعى تاب راموس مدرب المنتخب الأميركي في كرة القدم للشباب (تحت 20 عاماً) حارس المرمى جوناثان كلينسمان نجل مدرب المنتخب الأميركي السابق، الألماني يورغن كلينسمان، إلى تشكيلته الرسمية المدعوة لخوض التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة العمرية.

ويخوض المنتخب الأميركي تصفيات منطقة الكونكاكاف في مجموعة تضم بنما، هايتي وسانت كيس ونيفيس.

وكان كلينسمان الأب أقيل من منصبه مدرباً لمنتخب الولايات المتحدة قبل حوالي ثلاثة أشهر بعد خسارته مباراتيه الأوليين في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.