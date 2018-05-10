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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

استدعاء لوبيتيغي وديل بوسكي للمثول أمام القضاء

سيمثل المدرب الحالي لمنتخب اسبانيا خولين لوبيتيغي وسلفه فيسنتي ديل بوسكي أمام القضاء الاسباني كشاهدين في التحقيق المتعلق بقضية فساد ضد الرئيس السابق للاتحاد الاسباني لكرة القدم أنخل ماريا فيار، وفقا لما تناقلته بعض المصادر القضائية الخميس.

beIN SPORTS

واستدعى قاضي المحكمة الوطنية المختصة بقضايا الفساد لوبيتغيي وديل بوسكي "كشاهدين في 25  ايار/مايو الحالي، بطلب من مكتب الادعاء العام لمكافحة الفساد" كما اشار المصدر.

وشغل فيار منصب رئيس الاتحاد الاسباني خلال 29 عاما وقد تم عزله عن مهامه في 22 كانون الاول/ديسمبر الماضي من قبل المحكمة الادارية للرياضة (تاد)، وهي هيئة ملحقة بالحكومة الاسبانية.

وتم ايقافه بداية الامر في تموز/ يوليو الماضي بعد احتجازه لفترة اسبوعين في اطار فضيحة فساد هزت اوساط الكرة الاسبانية.

ويشك القضاء أن نائب الاتحاد الدولي السابق للفيفا والاتحاد الاوروبي "يويفا" أسس بنية تسمح بتحويل الاموال لصالح المقربين منه.                                                                       

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