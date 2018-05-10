استدعاء لوبيتيغي وديل بوسكي للمثول أمام القضاء

واستدعى قاضي المحكمة الوطنية المختصة بقضايا الفساد لوبيتغيي وديل بوسكي "كشاهدين في 25 ايار/مايو الحالي، بطلب من مكتب الادعاء العام لمكافحة الفساد" كما اشار المصدر.

وشغل فيار منصب رئيس الاتحاد الاسباني خلال 29 عاما وقد تم عزله عن مهامه في 22 كانون الاول/ديسمبر الماضي من قبل المحكمة الادارية للرياضة (تاد)، وهي هيئة ملحقة بالحكومة الاسبانية.

وتم ايقافه بداية الامر في تموز/ يوليو الماضي بعد احتجازه لفترة اسبوعين في اطار فضيحة فساد هزت اوساط الكرة الاسبانية.

ويشك القضاء أن نائب الاتحاد الدولي السابق للفيفا والاتحاد الاوروبي "يويفا" أسس بنية تسمح بتحويل الاموال لصالح المقربين منه.