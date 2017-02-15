استدعاء الشرطة إلى فندق في مدريد بعد مشادة بين مارادونا وصديقته

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته انه "لدى وصول العناصر واجهزة الطوارئ، لم يظهر على مارادونا وصديقته اي آثر لإصابة ولم يتقدما بشكوى، كان ثمة نقاش فقط".

وأوضح المصدر أن الأمر جرى قرابة الساعة 0830 صباحاً (0730 تغ) بعدما سمع موظفو الفندق نقاشاً محتدماً بين اللاعب وصديقته.

ويزور مارادونا الذي قاد منتخب الارجنتين لإحراز لقب كأس العالم 1986، مدريد لحضور مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بين ريال مدريد ونابولي الإيطالي، والذي دافع عن ألوانه بين العامين 1984 و1991.