استبعاد سنايدر عن منتخب هولندا

قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم الأربعاء إن المنتخب الأول استبعد القائد ويسلي سنايدر بينما استدعى هودت قلب دفاع لاتسيو الايطالي لأول مرة لخوض مواجهة في تصفيات كأس العالم أمام بلغاريا وأخرى ودية أمام إيطاليا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأضاف بيان الاتحاد الهولندي أن سنايدر لاعب غلطة سراي التركي استبعد من التشكيلة بعدما أعلن المدرب داني بليند انه ليس لائقاً بما يكفي لخوض المواجهتين.

وقال بليند في بيان "تركت بعض اللاعبين من بينهم ويسلي سنايدر لأنهم لم يصلوا إلى كامل جاهزيتهم. بالنسبة للمنتخب الوطني اللياقة أمر ضروري لكننا سنرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة إذا ما كنا سنضمهم مجدداً إلى التشكيلة".

وتحتل هولندا المركز الثاني في مجموعتها بالتصفيات خلف فرنسا وستلعب في ضيافة بلغاريا في صوفيا في 25 مارس/آذار وبعدها ستستضيف ايطاليا في 28 مارس/آذار.

وفيما يلي التشكيلة:

حراسة المرمى: يسبر سيلسن (برشلونة) تيم كرول (ألكمار) وميشيل فورم (توتنهام) جيرون زويت (ايندهوفن)

مدافعون: دالي بليند (مانشستر يونايتد) ستيفان دي فري وويسلي هودت (لاتسيو) ريك كارسدورب (فينوورد) برونو مارتينز إندي (ستوك سيتي) جويل فيلتمان (أياكس).

لاعبو الوسط: مارتن دي رون (ميدلسبره) ليروي فير (سوانزي سيتي) دافي كلاسن (أياكس) ودافي بروبر وبارت رامسيلار (ايندهوفن) كيفن ستروتمان (روما) ينس تورنسترا وتوني فيلينا (فينورد) جورجينيو فينالدوم (ليفربول).

مهاجمون: ستيفن بيرغاس (فينورد) لوك دي يونغ (ايندهوفن) ممفيس ديباي (ليون) باس دوست (سبورتنغ لشبونة) فنسنت يانسن (توتنهام) جيرمين لينس (فنربهتشه) وكوينسي بروميس (سبارتاك موسكو) وآرين روبن (بايرن ميونيخ).