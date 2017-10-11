ارتورو فيدال يلمح الى اعتزاله دوليا

وكتب فيدال (30 عاماً) على صفحته في موقع تويتر متوجها الى زملائه "شكراً يا رفاقي على كل شيء، على كل هذه السنوات معاً".

واشار الى انه "محطم الروح" بعد الفشل في التأهل، لكنه ايضا "فخور باللاعبين والجهاز الفني للمنتخب".

وكان فيدال اعلن في ايلول/سبتمبر انه سيعتزل دولياً بعد مونديال روسيا في حال تأهل منتخب تشيلي.

Gracias por todo muchachos!!😢😢 pic.twitter.com/I9s9OhTK7r — Arturo Vidal (@kingarturo23) October 11, 2017

وتابع نجم بايرن ميونيخ الالماني "كانت الاعوام العشرة الاخيرة صعبة، ولكن تأتي اللحظة التي يجب ان نرتاح فيها".

ولم يخض فيدال المباراة التي خسرتها تشيلي امام البرازيل صفر-3 فجر الاربعاء في ساو باولو في الجولة الاخيرة من تصفيات اميركا الجنوبية بسبب الايقاف.

وحلت تشيلي سادسة في الترتيب وفشلت حتى في خوض الملحق.

وكان مدرب منتخب تشيلي، الارجنتيني خوان بيتزي، قدم استقالته من منصبه بعد الفشل في التأهل الى النهائيات.

يذكر ان فيدال ورفاقه وابرزهم مهاجم ارسنال الانكليزي اليكسيس سانشيز قادوا تشيلي الى لقب بطولة اميركا الجنوبية (كوبا اميركا) في النسختين الاخيرتين عامي 2015 و2016 على حساب الارجنتين بالذات.

وكان زميل فيدال في بايرن ميونيخ، الهولندي اريين روبن، اعلن اعتزاله دولياً ايضاً عقب فشل هولندا في بلوغ النهائيات.