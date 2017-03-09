احتضان مونديال ٢٠٢٦......٦ أوراق رابحة للمغرب



احتضان تظاهرة كروية عالمية من حجم كأس العالم كان على الدوام هدفا سعى المغرب للوصول إليه في العديد من المناسبات دون أن ينجح في الوصول لمبتغاه، لكن هاته المرة يبدو أن حظوظ المملكة أصبحت وافرة خصوصا بعد التصريح اللافث لجياني إنفنتينو رئيس الإتحاد الدولي لللعبة.



وبالفعل تناقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحا لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم الدي إعتبر أن سياسة الرئيس الأمريكي حول الهجرة لن تخدم الملف الأمريكي لتنظيم مونديال ٢٠٢٦، مما يعني منح ثقة أكبر للملف المغربي الذي ستقدمه الجامعة الملكية لكرة القدم للفيفا بشكل مشترك مع ملفي إسبانيا والبرتغال.

إنفانتينو أضاف أيضا أن سياسة أي بلد في مجال الهجرة تعد شرطا أساسيا لإختيار البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم مسابقة كأس العالم.

والحقيقة أن ما كان ينقص الملف المغربي في ترشيحاته السابقة هي البنيات التحتية، خاصة جودة الملاعب، وهي نقطة فطن لها مسؤولو الإتحاد المغربي لللعبة والذين إستثمروا بشكل ذكي في بناء ملاعب عصرية تتمتع بالمواصفات المطلوبة وتستجيب لمعايير فيفا،وهو الأمر الذي وقف عليه رئيس الإتحاد الدولي بأم العين خلال زيارته الأخيرة للمغرب.

للإنصاف فالمغرب يتوفر على ملاعب من طراز رفيع: ملعب طنجة الدولي، الملعب الكبير بمراكش، ملعب أدرار بأغادير السياحية، ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، دون إغفال الملعب الشرفي بالدار البيضاء.

بالعودة للنقاط الست التي تخدم الملف المغربي:

1- تواجد ملفي إسبانيا والبرتغال ضمن الترشيح المغربي سيضمن دون شك أصوات الإتحادت الأوروبية، ضف لذلك قدرة المغرب على جلب أصوات الإتحادات العربية والٱسيوية، بمعنى ٱخر أن الملف المشترك يشتغل بصيغة رابح رابح للطرفين، دون إغفال أيضا أن الفرق الأوروبية ترغب في أن يتواجد لاعبوها في منطقة جد قريبة تفاديا لتأثير المناخ على صحة اللاعبين.

2- سياسة الهجرة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية لا تخدم التنظيم المشترك بين أمريكا، كندا، والمكسيك.

3- طريقة التصويت الجديدة لإختيار البلد المنظم، فقد سحب التصويت من أعضاء اللجنة التنفيذية لفيفا وتم منح هذا التصويت لإتحادات الدول المنضوية تحت لواء فيفا، ٢٠٦ إتحاد بالضبط. مما يعني قدرة المغرب على جلب أصوات الإتحادات الإفريقية والأسيوية، في حين تتكفل إسبانيا والبرتغال بأصوات الإتحادت الأوروبية.

4- سياسة التقارب الأخيرة للإتحاد المغربي لللعبة مع العديد من الإتحادات الإفريقية لكرة القدم سيعزز الملف المغربي وسيمنحه ثقة كبيرة من لدن الرأي العام الدولي خلال تقديم ملف الترشح المشترك بين المغرب، إسبانيا، البرتغال.

5- الرفع من عدد المنتخبات المشاركة بداية من مونديال ٢٠٢٦ مما يعني ضرورة توفير بنيات تحتية من طراز رفيع وهو ماتوفره أسبانيا، البرتغال والمغرب، ضف لذلك نجاح إسبانيا في مونديال ١٩٨٢، البرتغال في يورو ٢٠٠٤، والمغرب في كأس العالم للأندية نسخ ٢٠١٣و٢٠١٤.

6- رد الإعتبار للمغرب، ففي تصريح لافث لرئيس فيفا صرح بالحرف: فيفا مستعد لمنح المغرب شرف تنظيم مونديال ٢٠٢٦ دون تصويت. أنتهى كلام السيد إنفانتينو.

عامل ٱخر يخدم الملف المغربي وهو زيارة رئيس فيفا للمملكة في مناسبتين، الأولى للرباط والثانية لمراكش حيث وقف على جودة البنيات التحتية التي يتوفر عليها المغرب.

يبدو جليا هاته المرة أن الإتحاد المغربي لكرة القدم عازم على تقديم ملف ترشيح بمصداقية كبيرة من خلال تواجده رفقة دولتين قويتين، إسبانيا والبرتغال ثم الإستثمار في البنيات التحتية وخلق تقارب كبير مع إتحادات القارة السمراء، فمن يدري قد تكون هاته المرة المحاولة ثابثة.