اجتماع رئاسي لمناقشة ملف استضافة مونديال 2030

وأعلنت مؤسسة الرئاسة في باراغواي أن الرؤساء الثلاثة سيبحثون مع رئيس الفيفا الملف المشترك للدول الثلاث للترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.

وتجمدت المفاوضات حول هذا الموضوع خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن أعربت أوروغواي عن استيائها على خلفية كشف باراغواي عن نيتها في الانضمام لمبادرة أوروغواي والأرجنتين لتنظيم مونديال 2030، بدون أن تتشاور في هذا الأمر مع جيرانها.

وقرر وزيرا الرياضة في أوروغواي والأرجنتين يوم الأربعاء الماضي تأجيل اجتماع كان مقرراً بينهما ضمن أعمال اللجنة المشتركة للبلدين التي تشرف على خطط استضافة مونديال 2030، على إثر الخلاف الذي وقع بسبب موقف باراغواي.

