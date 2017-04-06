اتفاق مرجح حول إدارة ملعب ماراكانا من قبل شركة فرنسية

تتجه المفاوضات الجارية حول إدارة ملعب ماراكانا البرازيلي الشهير لكرة القدم إلى اتفاق مرجح تؤول بموجبه الإدارة إلى شركة لاغاردير سبورتس الفرنسية، الوحيدة التي تقدمت بطلب لذلك، على رغم تقارير عن إجراء مناقصة جديدة.

وأعلنت وسائل إعلام برازيلية الخميس أن لاغاردير وقعت عقداً تتولى بموجبه إدارة أشهر ملاعب الكرة البرازيلية حتى 2048، وهو ما نفاه مصدر في الشركة مطلع على الملف.

إلا أن المصدر أكد لوكالة فرانس برس أن "المفاوضات تتقدم بهدوء، وبالتأكيد لم يوقع حتى الآن أي شيء في هذا الخصوص".

وتدير مجموعة "ماركانا أس آ" التابعة لعملاق المقاولات البرازيلي "أودبريشت"، حالياً الملعب الواقع في مدينة ريو دي جانيرو، وتسعى منذ أشهر للتخلي عن هذه المهام بعدما راكمت عجزاً فاق 50 مليون يورو بين 2013 ونهاية 2015.

وشاركت لاغاردير في المناقصة التي أجريت في العام 2013 دون أن تنال حقوق الإدارة، ويتوجب عليها مناقشة تفاصيل عقد الإدارة مع "أودبريشت"، وكذلك نيل موافقة ولاية ريو دي جانيرو.

وذكرت صحيفة "أوغلوبو" الأربعاء أن حاكم ريو يفكر في طرح مناقصة جديدة، ما يجعل المفاوضات بين لاغاردير وأودبريشت باطلة.

وتواجه لاغاردير معارضة نادي فلامنغو الأكثر شعبية في البرازيل، والذي أبدى مراراً رفضه اللعب في ماراكانا اذا تولت المجموعة الفرنسية إدارته، مطالباً بنموذج إداري يمنح الأندية سلطات إضافية.

وترك ملعب ماراكانا مهجوراً لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب خلاف سياسي قضائي بين "ماراكانا أس آ" واللجنة البرازيلية المنظمة لأولمبياد ريو 2016، ولم يحتضن هذه السنة سوى مباريات قليلة.

وافتتح الملعب عام 1950، وأعيد تجديده قبل مونديال 2014 بكلفة 372 مليون دولار، وبات يتسع إلى 79 ألف متفرج.