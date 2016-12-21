اتحاد الكرة الألماني يرشح غريندل لخلافة نيرسباخ في الفيفا

وأعلن اتحاد الكرة الألماني أنه أبلغ جميع الاتحادات الـ54 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بهذه الخطوة عبر رسالة نصية.

ويأمل غريندل (55 عاماً) في أن يحل محل فولفنغانغ نيرسباخ الرئيس السابق لاتحاد الكرة الألماني في عضوية مجلس الفيفا، بعد فرض حظر على الأخير يمنعه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة عام على خلفية إدانته في قضية تنظيم ألمانيا لمونديال 2006، ليتقدم بعدها باستقالته من عضوية المجلس.

ويعتزم يويفا اختيار مرشحه لخلافة نيرسباخ في عضوية المجلس خلال اجتماع جمعيته العمومية الذي سيعقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي في نيسان/أبريل القادم، من أجل استكمال ولاية نيرسباخ في المجلس التي تنتهي عام 2019.

ويرغب غريندل أيضاً في خلافة نيرسباخ عقب انتهاء ولايته باللجنة التنفيذية ليويفا خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد.

من جانبه، أعلن نيرسباخ (66 عاماً) عدم نيته التقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) ضد العقوبة التي فرضت عليه.